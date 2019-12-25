Петербург и Китай наметили пути совместного производства анимации

В городе на Неве прошла международная реверсная бизнес-миссия для представителей китайской анимационной индустрии.

С 21 по 23 сентября в городе на Неве прошла международная реверсная бизнес-миссия для представителей китайской анимационной индустрии. Мероприятие, организованное городским Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле совместно с Центром поддержки экспорта, прошло в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

В состав делегации вошли представители четырех крупных китайских компаний – Light Films Limited, QC Media, Hishow Entertainment и Turbo Film, заинтересованных в совместном производстве и дистрибуции петербургской анимации.

В ходе деловой программы гости познакомились с возможностями местных студий. Делегация посетила площадки "Киноартель", "Мунлайт Медиа продакшн", студию "Просвещение" и "33 пингвина". Всего в мероприятиях приняли участие 14 субъектов малого и среднего предпринимательства из Петербурга. Компании представили китайским партнерам готовые проекты и разработки, находящиеся в производстве, обсудив варианты копродукции, дистрибуции и выхода российского контента на рынок КНР.

Главная сила петербургской анимации – в истории, узнаваемых брендах и статусе второго центра отрасли в России. На город приходится более 20% производства анимационного контента в стране. Здесь работают культовые студии, а сама индустрия выросла из анимационного цеха "Леннаучфильма" на Мельничной улице — одной из крупнейших площадок СССР по технической и учебной анимации. Александр Ситов, глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

В заключительный день миссии китайские байеры посетили Санкт-Петербургский международный Контент Форум и выставку "КиноТеатр Экспо". Там они продолжили знакомство с российскими проектами и представителями индустрии, а также обсудили возможные совместные инициативы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге усилили защиту промышленных объектов и обучили персонал действиям при угрозах.

Фото: Пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга