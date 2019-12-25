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В Петербурге создали терапевтические молекулы против гриппа А
Сегодня, 11:17
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В Петербурге создали терапевтические молекулы против гриппа А

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Презентация разработки состоялась на научном форуме в наукограде Кольцово Новосибирской области.

Ученые из Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева разработали терапевтические молекулы матричной РНК (мРНК) для борьбы с гриппом типа А. Как сообщила ТАСС сотрудница НИИ Нина Гаврилова, эти конструкции лягут в основу нового препарата.

Специалисты протестировали две схемы применения: профилактическая – введение за четыре часа до заражения клеток и лечебная – введение через два часа после инфицирования. Именно во втором случае молекулы продемонстрировали выраженную противовирусную эффективность. Следующим шагом для исследователей станут доклинические испытания на мышах.

Презентация разработки состоялась на научном форуме в наукограде Кольцово Новосибирской области. В качестве мишеней для лекарства ученые выбрали нуклеопротеин и полимеразный комплекс вируса. Такой механизм действия позволит препарату бороться непосредственно с причиной инфекции, а не просто снимать ее симптомы.

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Фото: Pxhere

Теги: грипп, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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