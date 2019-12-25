Школьнику сломали позвоночник на уроке физкультуры в Крыму

Врачи выявили у пятиклассника компрессионные переломы пяти грудных позвонков.

Инцидент произошел в школе села Кленовки Симферопольского района. Ученик пятого класса, имеющий ограничения по зрению, получил травму позвоночника во время занятия физкультурой, сообщил Telegram-канал "Mash на волне".

Мать пятиклассника рассказала, что у ее сына особая группа здоровья. На уроке физкультуры он выполняет письменные задания, сидя на лавке. На одном из уроков к мальчику подбежал одноклассник и положил руки на его плечи,. После этого он оттолкнулся как от опоры, и подпрыгнул.

Школьника увезли в больницу, где у него обнаружили компрессионные переломы пяти грудных позвонков. Несколько месяцев мальчику пришлось провести дома в корсете. Кроме того, зрение ребенка снизилось еще на 20 процентов.

В полиции отказались возбуждать уголовное дело, поскольку не увидели состава преступления. Семья пострадавшего обратилась в прокуратуру и Минобразования.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области 10-летний мальчик умер после тренировки.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)