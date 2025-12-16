Школьник умер после тренировки в Воронежской области

10-летнему мальчику стало плохо на занятиях по боксу.

В городе Семилуки 10-летний мальчик потерял сознание во время тренировки. Позже юный спортсмен умер в больнице, сообщила пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

По предварительным данным, ребенок пришел на занятие в муниципальное спортивное учреждение. В какой-то момент он внезапно упал и потерял сознание.

Мальчика экстренно доставили в реанимацию. На момент поступления у него наступила клиническая смерть. Врачи проводили реанимационные мероприятия 54 минуты, но спасти школьника не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ходе расследования будут изучены условия проведения тренировки и возможные причины ухудшения состояния ребенка. Горожане организовали семье мальчика сбор средств.

Ранее в Колпино две скорые помощи отказались госпитализировать 9-летнего мальчика, спустя пару часов он умер.

Фото: Magnific