Специалисты призвал сохранять чеки на подарки во избежание недопониманий.

Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже трех тысяч рублей, в противном случае он может быть трактован как взятка. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-служюы Роскачества. В надзорном ведомстве пояснили, что закон накладывает определенные ограничения. Согласно статье 575 ГК РФ о "запрещении дарения" в стране не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает три тысячи рублей работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также аналогичных организаций. При этом родители могут отказаться от сбора денежных средств на общий подарок. Такое решение всегда ложно приниматься добровольно.

Таким образом, максимальная сумма подарка не должна превышать 3 тысяч рублей, иначе это может быть классифицировано как взятка. В то же время законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести учителю. В таком случае стоимость каждого не должна превышать установленный лимит. пресс-служба Роскачества

В Роскачестве не рекомендуют дарить педагогам деньги из-за буквального толкования статьи ГК РФ о сумме презента. В документе говорится о том, что речь идет именно о подарках, а деньги в конверте могут вызвать различные недоразумения. Дополнительно в ведомстве рекомендуют сохранять чек на покупку во избежание недопониманий.

Роскачество вступило в спор с Роспотребнадзором из-за бургеров с кишечной палочкой.

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