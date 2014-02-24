Роскачество вступило в спор с Роспотребнадзором из-за бургеров с кишечной палочкой

Роскачество указало Роспотребнадзору на противоречия в его позиции по поводу бургеров с кишечной палочкой.

Роскачество не поддержало позицию Роспотребнадзора, который признал недействительным их исследование качества бургеров. На этом основании производителей не привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе организации.

В официальном заявлении Роскачества говорится, что Роспотребнадзор указал на якобы некорректное оформление документов. Речь идет об отправке образцов бургеров в лабораторию, куда не были приложены внутриведомственные акты приема-передачи. Еще одной предполагаемой ошибкой стало то, что проверке представителей заведений не вызывали на кассу для подписания акта покупки еды.

В Роскачестве отметили, что утверждения о некорректном оформлении документов противоречат правилам проведения независимых исследований. Также в организации добавили, что купленные бургеры доставили в аккредитованный лабораторный центр в упакованном виде с соблюдением установленных требований не позднее чем через три часа.

В начале августа Роскачество поделилось итогами проверки бургеров, закупленных в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Выяснилось, что семь торговых марок не прошли проверку, ведь в пяти из них нашли кишечную палочку.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)