Льготные квартиры в Доме Бенуа получили участники программы

Реставрация двух флигелей Дома Бенуа завершилась заселением.

В Санкт‑Петербурге десять семей официально стали владельцами квартир в обновлённых флигелях легендарного Дома Бенуа. Торжественная церемония вручения ключей от жилых помещений на Каменноостровском проспекте прошла с участием губернатора Александра Беглова.

Новосёлы являются участниками городской программы "Доступное жильё". Как пояснил глава города, этот проект даёт возможность петербуржцам приобретать недвижимость в элитных локациях на льготных условиях, одновременно спасая от ветшания здания, имеющие статус культурного наследия.

Стоимость квартир в отреставрированных объектах существенно ниже среднерыночной. Программа действует с 2022 года и за это время уже улучшила жилищные условия нескольких сотен семей.

Капитальный ремонт дворовых флигелей домов № 24 и № 26–28 на Каменноостровском проспекте стартовал в том же 2022 году. Подрядчик восстановил фасады в их историческом виде, полностью обновил межэтажные перекрытия и кровлю, усилил несущие конструкции и заменил все инженерные коммуникации.

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Фото: Смольный