В ГД призвали увеличить лимит стоимости подарков учителям до 10 тыс. рублей

Татьяна Буцкая заметила, что норма устарела уже лет на 20.

На российской территории лимит в три тысячи рублей на допустимую стоимость подарков учителям устарел почти на 20 лет, поэтому должен быть увеличен сразу до десяти тысяч рублей или попасть под ежегодную индексацию. Соответствующее заявление в преддверии нового учебного года журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая, представляющая партию "Единая Россия".

Я считаю, что есть два варианта изменения лимита на подарки для учителей. Первый - повысить сумму до 10 тыс. рублей, а второй - оставить сумму в 3 тыс. рублей, но с ежегодной индексацией. Татьяна Буцкая, депутат ГД РФ

Законодатель пояснила, что текущая максимальная стоимость подарка, который разрешено принимать учителям, не отражает сегодняшних реалий. Депутат добавила, что за три тысяси рублей не всегда можно приобрести даже букет цветов. В особенности речь идет о таких праздниках, как первое сентября или восьмое марта, так как цены в эти дни взлетают в разы.

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