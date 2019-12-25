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Пешеходу, пострадавшему в ДТП на Красносельском шоссе, выплатили 400 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 17:21
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Пешеходу, пострадавшему в ДТП на Красносельском шоссе, выплатили 400 тыс. рублей компенсации

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В результате потерпевшему были причинены тяжелые травмы.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

По данным объединенной пресс-службы городских судов, в сентябре прошлого года фигурант вел автомобиль, следуя по Красносельскому шоссе в сторону Аннинского шоссе. Водитель совершил наезд на пешехода, проигнорировав тот факт, что соседняя машина остановилась, чтобы пропустить его. В результате потерпевшему были причинены тяжелые травмы. 

Вину подсудимый признал. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, а также с лишением прав на 2,5 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск на сумму 400 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая на производстве петербурженка получила более 300 тыс. рублей компенсации. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: дтп, суд
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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