30 лет в одной команде: сотрудники Комитета по строительству рассказали о своей работе

Сотрудники вспоминают не только рабочие будни, но и курьезные истории.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга в этом году отмечает 30-летие. За это время в ведомстве сменилось немало специалистов, однако некоторые сотрудники работают здесь уже два десятилетия и больше. О своей работе и профессиональном пути они рассказали порталу "Строительный Петербург".

Для главного специалиста отдела приоритетных программ Валентины Миленко многие городские объекты давно перестали быть просто цифрами и точками на карте. "Любой объект начинается с чертежа", — отметила она, добавив, что особенно интересно видеть, как проект, в котором принимал участие, становится частью Петербурга.

Начальник отдела перспективного развития Наталья Пелагейченко считает важным другое — понимание пользы своей работы. По ее словам, за годы в Комитете удалось получить богатый опыт и увидеть самые разные задачи.

Сотрудники вспоминают не только рабочие будни, но и курьезные истории. Майя Алтухова рассказала о временах, когда на прием в Комитет собирались большие очереди, а посетители могли спорить между собой из-за порядка ожидания.

Для Сергея Веркеева секрет долгой работы заключается в умении находить интерес даже в привычных задачах. Павел Тихомиров с улыбкой признается, что после стольких лет работы в одном месте считает себя "консервативным товарищем".

Сегодня в Комитете продолжают работать специалисты разных направлений. Их объединяет одно — за каждым построенным в Петербурге объектом стоит ежедневная работа конкретных людей.

Видео: портал "Строительный Петербург"