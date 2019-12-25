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Комстрой проведет круглый стол, приуроченный к 30-летию ведомства
Сегодня, 16:16
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Комстрой проведет круглый стол, приуроченный к 30-летию ведомства

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Участники мероприятия обсудят, как изменился строительный рынок города.

Комитет по строительству Петербурга и СРО А "Объединение строителей СПб" приглашают профессионалов строительной отрасли присоединиться к круглому столу "Стандарт 2.0: как меняются жильё и социальная инфраструктура в большом городе". Мероприятие приурочено к 30‑летию ведомства и станет частью деловой программы XVII Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс", сообщил портал "Строительный Петербург".

Мероприятие пройдёт 25 сентября в 15:00 в гостинице "Космос Пулковская". Модератором дискуссии выступит Евгения Иванова — журналист издания "Деловой Петербург". К диалогу подключатся ведущие застройщики города и  эксперты строительной отрасли.

Участники круглого стола разберут, как изменился строительный рынок Петербурга за последние три десятилетия и какие подходы помогают создавать комфортную городскую среду. Программа мероприятия построена вокруг трёх тематических блоков: "Эволюция стандартов: от дефицита к комфорту", "Инфраструктура как фундамент качества жизни" и "Реалии и вызовы: взгляд застройщика".

Ранее в Петербурге состоялся круглый стол, посвященный обмену трудовыми ресурсами с Индией.

Фото: Комитет по строительству

Теги: застройщики петербурга, комитет по строительству, круглый стол
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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