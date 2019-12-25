Из советской типовой — в современную: утверждён проект модернизации школы № 71 в Калининском районе

Учреждение рассчитано на 825 мест с обучением детей с 1 по 11 класс.

В Калининском районе на улице Вавиловых реконструируют школу №71. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал новый облик здания 1968 года постройки. Проект предусматривает перестройку и расширение сооружения, сообщил портал "Строительный Петербург".

Губернатор Александр Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге социальные объекты вводят одновременно со строительством новых кварталов. Кроме того, продолжается большая программа модернизации учреждений образования советского периода, в рамках которой уже провели реновацию шести школ и двух колледжей.

Наша задача – обеспечить детям, которые учатся в старых школах, такие же условия, как и в новых, построенных по петербургскому стандарту. Бассейны, удобные спортивные залы, комфортные помещения для учёбы и саморазвития, современные лаборатории, мастерские. Александр Беглов, губернатор

После реконструкции в школе № 71 помимо современных учебных классов появятся аквазона с двумя бассейнами и медблок с соляной пещерой. На втором этаже оборудуют спортивные залы, актовый зал на 398 мест, кабинеты труда и иностранного языка. На третьем этаже разместят библиотеку с медиатекой, музейно-выставочный и тренажерный залы.

Старшеклассники будут учиться в кабинетах химии, биологии и физики с лабораториями, инженерной лабораторией и лабораторией 3D-моделирования. На последнем этаже появится зимний сад. На территории школы запроектированы футбольное поле, беговая дорожка и площадки для волейбола и баскетбола. Всю территорию благоустроят.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре