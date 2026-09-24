Рецидивист обокрал юного посетителя спорткомплекса на Перекопской улице

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Росгвардейцы Кировского района задержали мужчину, который обокрал подростка в спортивном комплексе на Перекопской улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 22 сентября стало известно о краже смартфона и картхолдера с банковскими картами у 13-летнего юноши из раздевалки. Злоумышленника заметил персонал и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Все похищенное изъяли.

Выяснилось, что 41-летнего вора уже судили по аналогичной статье. Он был доставлен в 31-й отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: петербуржец, потративший с карты умершего мужчины 30 тыс. рублей, получил 2,5 года колонии.

Видео: пресс-служба Росгвардии