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Рецидивист обокрал юного посетителя спорткомплекса на Перекопской улице

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По данному факту возбуждено уголовное дело.

Росгвардейцы Кировского района задержали мужчину, который обокрал подростка в спортивном комплексе на Перекопской улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 22 сентября стало известно о краже смартфона и картхолдера с банковскими картами у 13-летнего юноши из раздевалки. Злоумышленника заметил персонал и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Все похищенное изъяли. 

Выяснилось, что 41-летнего вора уже судили по аналогичной статье. Он был доставлен в 31-й отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец, потративший с карты умершего мужчины 30 тыс. рублей, получил 2,5 года колонии. 

Видео: пресс-служба Росгвардии 

Теги: кража, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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