На станции Сергиево у девушки похитили сумку с вещами

Общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу имущества пассажирки электрички. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 22 сентября.

В дежурную часть обратилась 23-летняя девушка, заявившая о том, что у нее похитили сумку с наушниками и другими вещами. Общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Подозреваемым оказался 49-летний местный житель. Было установлено, что потерпевшая забыла имущество на скамейке на территории железнодорожной станции Сергиево. Этим и воспользовался злоумышленник. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО