Петербуржец угнал велосипед, чтобы добраться на нем домой

Транспортное средство он спрятал в подъезде дома на Большом проспекте В. О.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказало надзорное ведомство 21 сентября.

В мае обвиняемый заметил велосипед возле станции метрополитена "Василеостровская" и решил доехать на нем до дома. Транспортное средство он спрятал в подъезде на Большом проспекте В. О.

Материальный ущерб владельцу составил 30 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: четыре человека проникли в дом в СНТ "Спутник" Ленинградской области. Там никого не было, однако шум и звук бьющегося стекла встревожили соседей. Злоумышленников доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.TV