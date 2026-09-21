Книжная лавка писателей опубликовала рейтинг продаж детских книг в Петербурге

Как и неделей ранее, первое место удерживает философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц".

Книжная лавка писателей совместно с сайтом журнала "Костёр" представили отчет о самых продаваемых детских книгах в Петербурге за неделю с 14 по 20 сентября. Лидеры рейтинга остались прежними, однако состав первой пятерки претерпел изменения, пишет "Петербургский дневник".

Как и неделей ранее, первое место удерживает философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". На вторую строчку поднялись "Приключения котёнка в Петербурге" авторства Кристины Кретовой. Замыкает тройку лидеров книга Елены Кальницкой "Будь как Пётр. Рассказ о том, как стать великим", изданная с иллюстрациями Михаила Бычкова.

Следом в списке читательских предпочтений расположились сборник "Детям. Рассказы о животных" Джеймса Хэрриота и краеведческое издание Эраста Кузнецова "Записки книжного мальчика. Ленинградские художники детской книги 1920–1930-х годов". В расширенный список популярных у петербуржцев изданий для детей также вошли: "Лесси" Эрика Найта, "Остров капитанов" Софьи Прокофьевой, Сборник "Чебурашка. Большая книга "Бюро Добрых Дел"" и "Агент на мягких лапах" Фрауке Шойнеманн.

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