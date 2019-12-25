Прокуратура Приморского района через суд добивается сноса ларьков на Коломяжском проспекте

Исковое заявление в настоящий момент находится на рассмотрении суда.

Прокуратура Приморского района инициировала судебное разбирательство в отношении коммерческой организации, незаконно использующей земельный участок. Проверка была проведена по многочисленным жалобам местных жителей.

Выяснилось, что рядом с торговым комплексом на Коломяжском проспекте, дом 15, корпус 2, компания разместила нестационарные торговые объекты (ларьки и павильоны). При этом право собственности на землю оформлено как "Благоустройство территории". Размещение коммерческих точек продаж на участке с таким целевым назначением является нарушением земельного законодательства.

В связи с этим прокурор района направил в Приморский районный суд исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц. Ведомство требует обязать собственника демонтировать незаконные постройки и запретить использование земли не по назначению. Исковое заявление в настоящий момент находится на рассмотрении суда.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Фрунзенского района наказала ЖСК за отказ в предоставлении документов жильцу.

Фото: Piter.TV