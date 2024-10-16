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В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дронова
Сегодня, 12:46
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В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дронова

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Она перенесла продолжительную болезнь.

В Петербурге 19 сентября на 69-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дронова. Она перенесла продолжительную болезнь. 

По информации Молодежного театра на Фонтанке, выпускница Щукинского училища пришла в учреждение в 1989 году вместе с режиссером Семеном Спиваком. Обаяние и яркая характерность актрисы сразу обратили на себя внимание профессионалов. Екатерина Владимировна блистала в спектаклях автора, сыграв Лялю в "Дорогой Елене Сергеевне", Олю в "Ударе", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", королеву Иоланта в "Жаворонке", миссис Гиббс в "Нашем городке" и другие известные роли. 

Кроме того, Екатерина Дронова снялась в фильмах "Операция "С Новым годом!", "Утомленные солнцем. Цитадель" и сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Черный ворон", "Каменская", "Тайны следствия". 

Но театр оставался в творческой жизни Дроновой определяющим. Любовь с Молодежным оказалась взаимной…

Молодежный театр на Фонтанке 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ушла из жизни актриса Наталья Данилова. 

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке 

Теги: екатерина дронова, молодежный театр на фонтанке
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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