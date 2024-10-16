В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дронова

Она перенесла продолжительную болезнь.

В Петербурге 19 сентября на 69-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дронова. Она перенесла продолжительную болезнь.

По информации Молодежного театра на Фонтанке, выпускница Щукинского училища пришла в учреждение в 1989 году вместе с режиссером Семеном Спиваком. Обаяние и яркая характерность актрисы сразу обратили на себя внимание профессионалов. Екатерина Владимировна блистала в спектаклях автора, сыграв Лялю в "Дорогой Елене Сергеевне", Олю в "Ударе", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", королеву Иоланта в "Жаворонке", миссис Гиббс в "Нашем городке" и другие известные роли.

Кроме того, Екатерина Дронова снялась в фильмах "Операция "С Новым годом!", "Утомленные солнцем. Цитадель" и сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Черный ворон", "Каменская", "Тайны следствия".

Но театр оставался в творческой жизни Дроновой определяющим. Любовь с Молодежным оказалась взаимной… Молодежный театр на Фонтанке

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Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке