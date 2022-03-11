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Спектакль "Школа налогоплательщиков"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Школа налогоплательщиков"

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Комедию "Школа налогоплательщиков" покажут 16 октября в Молодежном театре на Фонтанке. Начнется спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Школа налогоплательщиков" – легкая, но не лишенная лиризма, комедия. Сюжетную линию закрутят рассуждения о процентных отчислениях. 

В постановке школой налогоплательщиков руководит ироничный молодой человек Гастон Вальтье, однако он – "без пяти минут рогоносец". Персонаж настолько хочет вернуть расположение супруги, что едва ли не разоряет государственную казну. 

Сатирическая пьеса написана в 1934 году. В этот период над Францией довлело бремя налогов. 

Фото: culture.ru

Теги: комедия, молодежный театр на фонтанке
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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