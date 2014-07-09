Сегодня, 11:32
A24 представила трейлер комедии "Приглашение"

Киностудия A24 представила трейлер комедийного фильма "Приглашение". Режиссером картины выступила Оливия Уайлд, которая также сыграла одну из главных ролей.

Фильм является ремейком испанской комедии "Соседи сверху". В центре сюжета окажется семейная пара, которая переживает кризис в отношениях. Они приглашают соседей на ужин, однако ситуация неожиданно выходит из-под контроля и рискует окончательно разрушить их брак.

В филье также снялись Сет Роген, Пенелопа Крус и Эдвард Нортон. Это третья режиссерская работа Оливии Уайлд после "Образования" (2019) и "Не беспокойся, дорогая" (2022). Мировая премьера состоится 26 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер мультфильма "Скотный двор".

Видео: YouTube / A24

