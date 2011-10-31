Опубликован российский трейлер фильма-события с Уиллемом Дефо "День рождения"

В России опубликован официальный трейлер драмы-триллера "День рождения" (The Birthday Party) с Уиллемом Дефо в главной роли. Известно, что в широкий прокат на территории нашей страны картину выпустят компании "Среда" и Ray of Sun Pictures с 4 июня 2026 года. Отечественная премьера произойдет на день раньше общемировой. История основана на одноименном романе Паноса Карнезиса. В центре сюжета окажется персонаж, образ которого вдохновлен биографией греческого олигарха Аристотеля Онассиса. Кроме Уиллема Дефо в съемочной группе также указаны такие актеры, как Виктория Кармен Сонне, Джо Коул и Эмма Суарес. Режиссером проекта выступил Мигель Анхель Хименес. Его работа была представлена на 78-м кинофестивале в Локарно в программе Piazza Grande. За продюсирование ленты отвечал создатель "Треугольника печали" Йоргос Карванас, а также Курбан Кассам и российские продюсеры Иван Самохвалов с Александром Цекало.

По сюжету фильма на частном острове в Средиземном море могущественный миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения Софии. Девушка является единственной наследницей богача. Однако торжества сстановятся поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами и решить за его счет собственные проблемы. При этом сам Маркус готовится к важному решению, которое должно определить будущее его дочери. Однако София хранит свою тайную цель. В момент, когда ночь становится все более шумной и безудержной, то семейный конфликт выходит на поверхность.

Эта история дала мне возможность высказаться о власти. Я хотел показать мир в упадке, где наследие и семья превращаются в самое грязное дело из всех. Мир, где любовь путают с обладанием, а свобода становится всего лишь эгоистичным оправданием. Мигель Анхель Хименес, режиссер картины

Напомним, что Уиллем Дефо является номинантом премии "Оскар" и обладателем "Кубка Вольпи" (Венецианский кинофестиваль). Он известен аудитории по фильмам "Взвод", "Последнее искушение Христа", "Маяк", "Бедные-несчастные", франшизе "Человек-паук". Виктория Кармен Сонн — актриса из Дании, лауреат премии Bodil Awards. Зрители могли видеть ее по ролям в кинокартинах "Зимние братья" и "Земля Бога" (участник программы Каннского кинофестиваля). Джо Коул — британский актер, известный публике по сериалам "Острые козырьки" (Peaky Blinders), "Банды Лондона" (Gangs of London) и фильму "Зелёная комната". Эмма Суарес — испанская актриса, которая стала лауреатом престижной премии Goya, а также известна по фильмам "Джульетта" Педро Альмодовара и "Окно к морю".

