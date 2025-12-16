ПМЭФ: как власти поддерживают экспорт российских технологий в транспортной отрасли

Среди примеров сотрудничества – полная модернизация железнодорожной сети в Сербии.

О работе Минтранса с зарубежными коллегами говорили на ПМЭФ. Россия предлагает партнерам решения полного цикла: проектирование, строительство, модернизацию инфраструктуры и подготовку кадров. Об этом пишет Министерство транспорта.

Так, среди примеров сотрудничества – модернизация железнодорожной сети в Сербии. В том числе, проектирование и строительство, а также поставка оборудования и подготовка национальных кадров в российских транспортных вузах. Также, например, модернизация железно- и автодорожной инфраструктуры в Индии. Совместно с индийскими партнерами внедряются российские решения по весогабаритному контролю. Кроме того, обсуждалось строительство железнодорожной магистрали в Иране, которая обеспечит связь с портами Персидского залива.

Повышенный интерес у зарубежных партнеров вызывают российские цифровые решения. Один из последних примеров – первая в мире беспилотная международная доставка грузов между Россией и Казахстаном. Отмечается, что страна готова предложить свои электробусы, современные трамваи и инновационные решения для метро.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ договорились о строительстве картодрома.

Фото: Минтранс РФ