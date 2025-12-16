На ПМЭФ договорились о строительстве картодрома в Приморском районе

Согласно планам, инвестор возведёт всесезонный спортивный комплекс, предназначенный для тренировок по картингу и мотоспорту.

В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о намерениях с ООО "Траектория". Документ предусматривает создание в Приморском районе новой площадки для занятий автоспортом, сообщает портал "Строительный Петербург".

Согласно планам, инвестор возведёт всесезонный спортивный комплекс, предназначенный для тренировок по картингу и мотоспорту, уточнил вице-губернатор Николай Линченко. Реализация этого проекта не только создаст новую точку притяжения для спортсменов, но и повысит инвестиционную привлекательность города за счёт развития современной спортивной инфраструктуры.

Компания "Траектория" работает на рынке с 2015 года и специализируется на развитии детско-юношеского спорта. Её деятельность направлена на вовлечение граждан в систематические занятия. Компания регулярно организует гонки и соревнования как для профессиональных пилотов, так и для юных спортсменов.

Ранее мы сообщили о том, что соглашение о возрождении исторических фабрик на Октябрьской набережной заключили на ПМЭФ.

Фото: Макс / Линченко Николай Викторович