Главгосэкспертиза одобрила проект башни "Лахта Центр 2"

Вторую башню Лахта Центра в Петербурге построят после одобрения госэкспертизы.

Проект строительства второй башни многофункционального комплекса "Лахта Центр" в Петербурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Запись об этом 31 июля 2026 года внесена в Единый государственный реестр заключений экспертизы.

Объект "Лахта Центр 2" планируется возвести в Приморском районе города, западнее существующего комплекса. Высота башни составит 703 м. В случае реализации проект станет самым высоким зданием Европы и войдет в число высочайших сооружений мира.

Застройщиком выступает АО "Синергия", техническим заказчиком — АО "Ренконс". Экспертиза проводилась в отношении проектной документации на строительство объекта. Сроки начала и окончания работ в реестре не уточняются.

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Фото: Piter.TV