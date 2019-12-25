Большинство АЗС Петербурга сняли ограничения на продажу бензина к 3 августа

Смольный отчитался о стабильных поставках бензина на заправки Петербурга.

Большинство АЗС в Петербурге сняли ранее введенные ограничения на продажу бензина. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Смольного.

По данным ведомства, ситуация с поставками моторного топлива на заправки Северной столицы оценивается как стабильная. Часть вертикально интегрированных нефтяных компаний уже полностью отказалась от лимитов на реализацию топлива в своих сетях. В комитете подчеркнули, что ежедневно отслеживают обстановку на АЗС и нефтебазах.

Власти Петербурга находятся в постоянном контакте с Минэнерго РФ и крупными операторами заправок. В Смольном отмечают положительную динамику в топливном секторе и рост объемов поставок бензина в город.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге экс-инспектор ГИБДД слил бензин и случайно спалил две служебные BMW.

Фото: Piter.TV