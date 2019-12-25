На обновление 158 остановок в Петербурге выделят почти 100 млн рублей

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 27 августа включительно.

Смольный намерен инвестировать свыше 96,7 млн рублей в модернизацию городских автобусных остановок. Конкурс на проведение соответствующих работ опубликован ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" на официальном портале госзакупок.

Заказчик ищет исполнителя, способного обустроить современные остановки пяти различных моделей: "Закрытая", "Облегчённая", "Облегчённая-1300", "Стандарт" и "Стандарт-облегчённая". Эти конструкции будут различаться дополнительными элементами и функциональностью. Всего планируется установка новых остановочных комплексов по 158 адресам городской агломерации.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 27 августа включительно. Срок реализации проекта составляет 35 рабочих дней с момента подписания соответствующего контракта. За отведённое время подрядчик обязан завершить монтаж предусмотренных договором остановочных павильонов.

Ранее мы сообщили о том, что "Лахта Центр" заплатит свыше 113 млн рублей за обслуживание фасадов.

Фото: Портал госзакупок