В Петербурге пройдет конкурс профессионального среди сварщиков

Конкурс будет организован в двух категориях – среди действующих специалистов и студентов, что позволит оценить уровень как опытных профессионалов, так и молодых специалистов.

‎С 17 по 18 июня 2026 года в Петербурге состоится региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер" в номинации "Лучший сварщик" Организаторами мероприятия выступают ассоциация "Национальное объединение строителей" и Министерство строительства и ЖКХ РФ, при поддержке городского Комитета по строительству. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

‎Практическая часть соревнований, где участникам предстоит продемонстрировать скорость, точность и знание технологий сварки, пройдет 17 июня в специализированной мастерской Невского колледжа им. А. Г. Неболсина. Конкурс будет организован в двух категориях – среди действующих специалистов и студентов, что позволит оценить уровень как опытных профессионалов, так и молодых специалистов.

‎По словам организаторов, проект направлен на повышение престижа рабочих профессий и продвижение современных технологий в строительной отрасли. Торжественная церемония награждения победителей состоится 18 июня в Театральном зале "Петербург-концерта".

Фото: предоставлено организаторами конкурса