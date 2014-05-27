"Лахта Центр" заплатит свыше 113 млн рублей за обслуживание фасадов

Используемые в оформлении окна представляют собой многослойные стеклопакеты со специальными покрытиями, придающими стеклу легкий голубовато-серый тон.

"Лахта Центр" объявил конкурс на заключение договора с организацией-подрядчиком, которая займётся техническим обслуживанием внешних конструкций башни, включая фасады, стилобат и арку главного входа. Максимально возможная сумма сделки заявлена в размере 113,4 миллиона рублей. Извещение опубликовано на официальном портале госзакупок.

Площадь стеклянных поверхностей, подлежащих уходу, впечатляет: общее покрытие остеклением составляет 130 тысяч квадратных метров, что превосходит территорию целого Кронверкского острова. Только поверхность стекла высотного корпуса охватывает внушительную цифру в 75 тысяч квадратных метров. Ответственность за осуществление заказа возложена на АО "Зенит-Арена".

Используемые в оформлении окна представляют собой многослойные стеклопакеты со специальными покрытиями, придающими стеклу легкий голубовато-серый тон. Конструкция окон оснащена теплоизоляционной прокладкой из аргона и защитной пленкой, препятствующей чрезмерному воздействию солнечного излучения.

В обязанности исполнителя войдут регулярные технические осмотры и ремонт. Работы включают обслуживание внутренних и наружных частей остекления, крепежных устройств, вертикальных направляющих рам, нержавеющих металлических панелей, металлической крыши с фальцем, дренажных систем отвода воды и навесного козырька.

Фото: Piter.TV