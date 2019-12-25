Парковка в центре Петербурга снова подорожала

В мае в Адмиралтейском районе Петербурга вновь выросла стоимость парковки на девяти улицах, которые стали платными только в конце прошлого года. Как пояснили spb.aif.ru в Городском центре по управлению парковками, речь идёт о небольших участках в исторических кварталах. Изначально для них был установлен минимальный тариф – 100 рублей в час, однако специалисты центра несколько месяцев собирали данные о загрузке и оплате, после чего Центр транспортного планирования пересчитал тарифы по методике Минтранса РФ.

Согласно регламенту, если загрузка парковок превышает 85%, стоимость необходимо повышать. Теперь для водителей будут действовать дифференцированные ставки: максимальная цена – 360 рублей в час – установлена в Рабочем переулке и на Мастерской улице, 280 рублей в час – в переулке Бринько и на Замятином переулке, а на нечётной стороне набережной Обводного канала – 200 рублей в час.

Власти рассчитывают, что повышение тарифов поможет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на самые востребованные участки.

