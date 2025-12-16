Жителям Петербурга упростили согласование шлагбаумов во дворах

Новый порядок вступил в силу 4 июня. Решение принял Комитет имущественных отношений. Вице-губернатор пояснил, что процедура стала ответом на многочисленные жалобы горожан и поможет бороться с хаотичной парковкой.

С 4 июня в Северной столице начал действовать упрощённый регламент установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов. Инициативу одобрил Комитет имущественных отношений.

Вице-губернатор Владимир Омельницкий пояснил, что горожанам больше не придётся проходить длительные бюрократические согласования для монтажа ограничительных устройств. По его словам, такие меры стали ответом на многочисленные обращения жителей. Нововведение призвано защитить дворовые территории от стихийной парковки и повысить комфорт городской среды.

Ранее бесконтрольная парковка машин создавала препятствия для уборки дворов, проезда спецтехники и работы охранных служб. Теперь жильцы смогут самостоятельно решать вопросы безопасности и благоустройства своих придомовых территорий.

Ранее мы сообщили о том, что максимальный тариф за платную парковку повысят в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга