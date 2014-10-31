Максимальный тариф за платную парковку повысят в Петербурге

Так, за парковку двухколёсного транспорта категорий "A" и "M" необходимо будет внести 45,07 рублей, а в случае автомобилей категории "В" - 150,2 рубля.

В 2024 году максимальный размер оплаты за час парковки в Северной столицы возрастёт. Об этом свидетельствует проект постановления городского комтранса, который опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Так, за парковку двухколёсного транспорта категорий "A" и "M" необходимо будет внести 45,07 рублей, а в случае автомобилей категории "В" - 150,2 рубля. Стоянку для остальных ТС оценили в 225,31 рубля. Напомним, что в прошлом году за час парковки двухколёсного транспорта требовалось заплатить 42,94 рубля, за стоянку авто легковой категории "В" - 143,12 рубля, а в случае остальных ТС платили 214,68 рубля.

При этом фактическая цена платной парковки Петербурге может оказаться ниже максимальной. По данным "Парковки Санкт-Петербурга", за первый час стоянки автомобиля категории "В" взимается 100 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Кудрово, Мурино и Новодевяткино не планируют вводить платную парковку.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга (архив)