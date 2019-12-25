Кировский район показал свои достижения на выставке в библиотеке Молчанова

Беглов и Бельский открыли экспозицию о промышленности и СВО в Петербурге.

В Петербурге в Библиотечно-культурном комплексе имени А. В. Молчанова на Ленинском проспекте открылась выставка "Кировский район. Уважаем прошлое, строим будущее". Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Экспозиция посвящена развитию района и включает разделы о промышленности, образовании, культуре, спорте, благоустройстве и социальной сфере. Отдельный блок посвящён поддержке участников СВО и их семей.

Одними из первых гостей стали губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский. Беглов отметил, что в районе проживают более 300 тыс. человек, работают производственные гиганты — Кировский завод, Северная верфь и другие. За последние годы здесь открыли станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная", отремонтировали 12 медучреждений, а в ближайшее время продолжат строительство и реконструкцию школ, детсадов и общественных пространств.

В ходе визита Беглов и Бельский возложили цветы к портретам погибших участников СВО. Одному из военнослужащих вручили памятный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". Бельский подчеркнул, что на выставке видно, как современные производства, инфраструктурные проекты и благоустройство работают на общий результат. Экспозиция работает до 28 августа.

Ранее сообщалось, что выставка Виолетты Пригожиной "Быль и легенды безвизовых путешествий".

Фото: Смольный