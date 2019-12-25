Во Всеволожском районе у водителя конфисковали грузовик за незаконный сброс отходов

В рамках расследования автомобиль, который использовался как орудие совершения правонарушения, был изъят.

Инспекторы Госэконадзора совместно с сотрудниками полиции УМВД России по Всеволожскому району выявили нарушение природоохранного законодательства. На участке, не предназначенном для размещения отходов, транспортное средство произвело выгрузку мусора.

В ходе проверки было установлено, что водитель грузовика сбросил отходы производства на несоответствующей площадке. В отношении мужчины возбуждено административное дело по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".

В рамках расследования автомобиль, который использовался как орудие совершения правонарушения, был изъят. В настоящее время грузовик находится на спецстоянке и останется там до завершения всех разбирательств.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ликвидировали стихийную свалку между Сологубовкой и Петрово после вмешательства эконадзора.

Фото: Пресс-служба Госэконадзора Ленобласти