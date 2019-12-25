В Ленобласти ликвидировали стихийную свалку между Сологубовкой и Петрово после вмешательства эконадзора

Сейчас такая работа ведется активно по всему региону, так как важно своевременно устранять последствия летнего сезона.

Сотрудники Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области в ходе патрулирования выявили замусоренный участок земли, расположенный между деревнями Сологубовка и Петрово. В ведомстве уточнили, что на почву были сброшены древесные отходы от сноса зданий, старая мебель и спиленные ветки.

По итогам проверки администрации Мгинского городского поселения было объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Во исполнение этого требования муниципалитет организовал работы по ликвидации обнаруженной стихийной свалки.

Помимо этого, в рамках действующего муниципального контракта силами местных властей были приведены в порядок еще три территории: за гаражами и за домом № 6а по улице Первомайской в поселке Старая Малукса, а также на улице Южной во Мге.

Председатель Комитета госэконадзора Рамила Агаева подчеркнула, что конструктивное взаимодействие ведомства с местными властями позволяет оперативно принимать меры по устранению мусора, не допуская его дальнейшего накопления. Она добавила, что сейчас такая работа ведется активно по всему региону, так как важно своевременно устранять последствия летнего сезона.

Ранее мы сообщили о том, что инспекторы ООПТ Ленинградской области оштрафовали 19 нарушителей за прошлые выходные.

Фото: Пресс-служба Госэконадзора Ленобласти