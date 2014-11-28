Инспекторы ООПТ Ленинградской области оштрафовали 19 нарушителей за выходные

Основные претензии вызывают туристы, игнорирующие правила пожарной безопасности – они оставляют мангалы и палатки там, где это запрещено.

Вне зависимости от выходных и будней, инспекторы Дирекции ООПТ Ленинградской области продолжают нести службу в лесах и заказниках. Только за последние два дня было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях.

Основные претензии вызывают туристы, игнорирующие правила пожарной безопасности – они оставляют мангалы и палатки там, где это запрещено. Кроме того, фиксируются многочисленные случаи проезда частного транспорта по территории памятников природы. Инспекторы регулярно проводят рейды против владельцев внедорожников в зонах повышенной нагрузки, таких как "Токсовский" парк и "Колтушские высоты".

Не остались без внимания и водоемы. В акваториях заказников "Котельский" и "Выборгский" прошли проверки маломерных судов. По итогам водной части операции один из отдыхающих лишился бензинового мотора, использовавшегося с нарушением природоохранного законодательства.

Ранее мы сообщили о том, что к 2030 году зелёные насаждения должны занять 30% территории Петербурга.

Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти