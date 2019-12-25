Россельхознадзор выявил нарушения при содержании крупного рогатого скота на ферме в Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области Россельхознадзор выявил нарушения при содержании крупного рогатого скота у АО "Сельцо", которое занимается разведением животных. Об этом сообщило ведомство 25 сентября.
Территория фермы в деревне Каськово имеет ограждение, однако въезд туда не оборудован воротами. Из-за этого к скоту могут заходить дикие животные. Кроме того, нет помещения для обработки авто и отсутствует навозохранилище. Навоз вывозят в поле у самого предприятия.
Таким образом, действия хозяйствующего субъекта приводят к нарушению обязательных требований ветеринарного законодательства РФ в части содержания крупного рогатого скота.
Пресс-служба Россельхознадзора
Организации выдали предписание об устранении нарушений. Его невыполнение повлечет административную ответственность.
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