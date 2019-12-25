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Россельхознадзор выявил нарушения при содержании крупного рогатого скота на ферме в Ленобласти
Сегодня, 16:58
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Россельхознадзор выявил нарушения при содержании крупного рогатого скота на ферме в Ленобласти

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Организации выдали предписание об устранении нарушений.

В Волосовском районе Ленинградской области Россельхознадзор выявил нарушения при содержании крупного рогатого скота у АО "Сельцо", которое занимается разведением животных. Об этом сообщило ведомство 25 сентября. 

Территория фермы в деревне Каськово имеет ограждение, однако въезд туда не оборудован воротами. Из-за этого к скоту могут заходить дикие животные. Кроме того, нет помещения для обработки авто и отсутствует навозохранилище. Навоз вывозят в поле у самого предприятия. 

Таким образом, действия хозяйствующего субъекта приводят к нарушению обязательных требований ветеринарного законодательства РФ в части содержания крупного рогатого скота.

Пресс-служба Россельхознадзора 

Организации выдали предписание об устранении нарушений. Его невыполнение повлечет административную ответственность. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербург и Ленобласть ввезли более 2 тыс. тонн кормов. 

Фото: pxhere 

Теги: ленобласть, россельхознадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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