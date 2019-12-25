Россельхознадзор выявил нарушения при содержании крупного рогатого скота на ферме в Ленобласти

Организации выдали предписание об устранении нарушений.

В Волосовском районе Ленинградской области Россельхознадзор выявил нарушения при содержании крупного рогатого скота у АО "Сельцо", которое занимается разведением животных. Об этом сообщило ведомство 25 сентября.

Территория фермы в деревне Каськово имеет ограждение, однако въезд туда не оборудован воротами. Из-за этого к скоту могут заходить дикие животные. Кроме того, нет помещения для обработки авто и отсутствует навозохранилище. Навоз вывозят в поле у самого предприятия.

Таким образом, действия хозяйствующего субъекта приводят к нарушению обязательных требований ветеринарного законодательства РФ в части содержания крупного рогатого скота. Пресс-служба Россельхознадзора

Организации выдали предписание об устранении нарушений. Его невыполнение повлечет административную ответственность.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербург и Ленобласть ввезли более 2 тыс. тонн кормов.

Фото: pxhere