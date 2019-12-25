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В субботу в Ленобласти будет облачно с прояснениями и до +17 градусов
Сегодня, 16:07
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В субботу в Ленобласти будет облачно с прояснениями и до +17 градусов

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Ветер будет юго-восточным и южным со скоростью 6–11 м/с.

По сообщению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу, 26 сентября, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем потеплеет до +12...+17 градусов. 

Ветер будет юго-восточным и южным со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется в холодном тылу циклона в пятницу.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Теги: ленобласть, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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