В субботу в Ленобласти будет облачно с прояснениями и до +17 градусов

Ветер будет юго-восточным и южным со скоростью 6–11 м/с.

По сообщению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу, 26 сентября, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем потеплеет до +12...+17 градусов.

Ветер будет юго-восточным и южным со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется в холодном тылу циклона в пятницу.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"