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В оплате парковки в Петербурге наблюдаются сбои
Сегодня, 16:43
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В оплате парковки в Петербурге наблюдаются сбои

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Перебои зафиксировали те, кто использует банковские карты.

В Петербурге при оплате стоянки через мобильный интернет наблюдаются затруднения у тех, кто использует банковские карты. При этом списания средств с парковочного счета при использовании приложения "Парковки Петербурга" проходят в штатном режиме, рассказали в ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" 25 сентября. 

Чтобы оплатить парковочное место, пока рекомендуется использовать приложения "Парковки Петербурга" или "Парковки России", паркоматы, портал parking.spb.ru, бот в Telegram или банковские приложения. 

Ранее на Piter.TV: ГАТИ расширила маршрут автоматического контроля парковки на севере Петербурга. Новыми точками контроля стали дворы жилого комплекса "Чистое небо" в муниципальном округе "Коломяги". 

Фото: Piter.TV 

Теги: оплата, парковка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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