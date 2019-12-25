В оплате парковки в Петербурге наблюдаются сбои

Перебои зафиксировали те, кто использует банковские карты.

В Петербурге при оплате стоянки через мобильный интернет наблюдаются затруднения у тех, кто использует банковские карты. При этом списания средств с парковочного счета при использовании приложения "Парковки Петербурга" проходят в штатном режиме, рассказали в ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" 25 сентября.

Чтобы оплатить парковочное место, пока рекомендуется использовать приложения "Парковки Петербурга" или "Парковки России", паркоматы, портал parking.spb.ru, бот в Telegram или банковские приложения.

Ранее на Piter.TV: ГАТИ расширила маршрут автоматического контроля парковки на севере Петербурга. Новыми точками контроля стали дворы жилого комплекса "Чистое небо" в муниципальном округе "Коломяги".

Фото: Piter.TV