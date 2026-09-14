За парковку на газонах жители Петербурга заплатят 12,6 млн рублей

Штрафы составляют от 3 до 5 тыс. рублей, для организаций – от 150 тыс. рублей.

На прошлой неделе сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга выписали водителям штрафы на сумму в 12,6 млн рублей. К ответственности привлекли 737 человек, пишет 14 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Больше всего досталось тем, кто оставлял машину на траве: 410 автомобилей были припаркованы прямо на газонах. ГАТИ напомнила, что в Северной столице запрещено ставить транспорт не только на зеленых зонах, но и перед контейнерными площадками, парадными и на эксплуатационной маркировке. Штрафы составляют от 3 до 5 тыс. рублей, для организаций – от 150 тыс. рублей.

Выявляет нарушителей автоматика. Камеры ведомства круглосуточно патрулируют все районы, включая дворы жилых домов и улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что летом пешие инспекторы выявили более 11 тыс. нарушений в зоне платной стоянки Петербурга.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга