Петербург помогает редким животным и развивает инфраструктуру для питомцев

Более 70 редких летучих мышей спасли в Петербурге за 2026 год.

В Петербурге напомнили о мерах, которые город принимает для защиты домашних питомцев и сохранения редких видов животных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в связи со Всемирным днем защиты животных.

Северная столица стала первым российским городом, принявшим Декларацию обращения с животными. Документ закрепил основные принципы гуманного и ответственного отношения к домашним питомцам и представителям дикой природы. Кроме того, при правительстве Петербурга работает Совет по вопросам отношения к животным, который разрабатывает рекомендации в этой сфере.

По данным городских властей, в семьях петербуржцев живут более 1 млн кошек, около 300 тыс. собак и порядка 50 тыс. других домашних животных. Город финансирует работу приютов, а также обустраивает территории для выгула и дрессировки собак.

Отдельное внимание уделяется сохранению представителей дикой природы. В Красную книгу Петербурга включены 17 видов млекопитающих и 71 вид птиц. Их охраняют на территориях заказников, лесопарков и пригородных зон.

Помощь редким животным оказывают и специалисты Ленинградского зоопарка. В течение 2026 года им удалось спасти более 70 редких летучих мышей и провести необходимые работы по их реабилитации.

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Фото: Piter.tv