Петербургские предприятия создают технику для изучения околоземного пространства

Петербург сохраняет статус одного из центров российской космической отрасли.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о вкладе города в развитие отечественной космической отрасли. Обращение он приурочил ко Дню космических войск и 69-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора, Петербург остается одним из ключевых центров космической отрасли России. История города в этой сфере связана с Газодинамической лабораторией, где закладывались основы отечественного ракетостроения. Сегодня десятки петербургских предприятий разрабатывают и выпускают технику для изучения околоземного пространства.

Важную роль в подготовке специалистов играет Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского. Вуз занимается подготовкой офицерских кадров для Космических войск.

Беглов также выразил благодарность ветеранам космической отрасли, которые участвовали в развитии отечественной космонавтики, создавали новые технологии и передавали профессиональный опыт следующим поколениям специалистов.

Губернатор пожелал военнослужащим, ветеранам и сотрудникам предприятий космической отрасли новых профессиональных достижений.

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