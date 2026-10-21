В Петербурге до конца года запустят не менее пяти новых предприятий

Северная столица несет особую ответственность за достижение технологического лидерства страны как один из научно-технологических центров.

Накануне в Петербурге прошло заседание Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования под руководством Дениса Мантурова и Александра Новака. На встрече был и губернатор Александр Беглов, пишет "Бриф24" 21 октября.

В рамках переговоров рассмотрели вопросы технологической независимости нефтегазовой отрасли, стандартизации оборудования и внедрения российских разработок в производство. Северная столица несет особую ответственность за достижение технологического лидерства страны как один из научно-технологических центров. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в городе достиг 108,9%, а в обрабатывающих отраслях – 114,5%. Объем отгруженной продукции составил 6,5 трлн рублей.

За 2025 год в промышленности Петербурга появилось свыше 10,6 тыс. рабочих мест, за первое полугодие 2026-го – еще более 400 тыс. мест. До конца года планируется запустить не менее пяти новых предприятий.

Ранее на Piter.TV: Петербург нарастил занятость в электронной промышленности до 70 тыс. человек.

Фото: magnific (носит иллюстративный характер)