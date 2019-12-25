В перерабатывающую промышленность входят производители продуктов питания и напитков, деревообработка, растениеводство и химическая отрасль.

Благодаря участию 71 организации в федеральном проекте "Производительность труда" (входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика") экономический эффект предприятий перерабатывающей промышленности Петербурга превысил 5 млрд рублей. Итоги ко Дню перерабатывающей промышленности подвел оператор проекта – Региональный центр компетенций (РЦК).

‎С 2019 года РЦК помогает компаниям отрасли повышать эффективность за счет внедрения инструментов бережливого производства. В 2026 году к инициативе присоединились еще 14 предприятий Северной столицы. В перерабатывающую промышленность входят производители продуктов питания и напитков, деревообработка, растениеводство и химическая отрасль.

‎По итогам участия в проекте предприятия в среднем увеличивают выработку на 36%, сокращают время протекания производственных процессов на 29% и объем незавершенного производства на 30%.

‎Генеральный директор Регионального центра компетенций Ирина Голубцова отметила, что такого роста удается добиться без капитальных вложений в новое оборудование. По ее словам, это становится возможным благодаря перестройке производственных потоков, стандартизации операций, анализу процессов и обучению персонала, что позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы.

‎Одним из примеров успешного участия стала компания "НЛС Силикон" – российский производитель изделий из силикона. Предприятие обратилось к специалистам РЦК для выявления причин потерь при прессовании. После внедрения улучшений на пилотной линии производства уплотнительных колец выработка выросла на 150%, время протекания процесса сократилось на 36%, а объем незавершенного производства уменьшился на 51%.

‎Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга