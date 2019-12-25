Аграрная отрасль Петербурга показала рост на 6,2% за полгода.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Обращение главы города опубликовала пресс-служба Смольного.

Беглов подчеркнул, что Петербург играет важную роль в развитии агропромышленного комплекса. В городе работают крупные производители сельскохозяйственной техники, научные институты и образовательные учреждения, которые готовят специалистов для отрасли.

Отдельно губернатор отметил значение перерабатывающей промышленности. В Петербурге насчитывается более 80 крупных и средних предприятий этого направления. С учетом малого бизнеса в отрасли работают около 40 тыс. человек, а ее доля составляет седьмую часть общего объема отгруженной продукции города.

По словам Беглова, благодаря внедрению современных технологий и мерам поддержки отрасль продолжает развиваться. За первое полугодие 2026 года ее прирост составил 6,2 %.

Губернатор также обратил внимание на научный и образовательный потенциал Петербурга. Подготовкой кадров занимается Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, а исследования в области генетических ресурсов растений проводят ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова.

В завершение обращения Беглов поблагодарил работников за профессионализм и добросовестный труд, пожелав им новых достижений на благо России и Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного