Набиуллина назвала "неприятным" для экономики сокращение предложения с ускорением спроса

В ЦБ РФ рассказали о процессах, которые наблюдаются в стране.

В Центральном банке России назвали "неприятным" для экономической системы страны сокращение предложения с ускорением спроса. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам заседания совета директоров от 23 октября, поделилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Чиновница из государственного финансового регулятора добавила, что в стране по-прежнему преобладают проинфляционные риски как со стороны спроса, так и предложения. В последнем случае речь идет о более медленном восстановлении производственных мощностей, а со стороны спроса - вопросы повышенных инфляционных ожиданий, длительного сохранения напряженной ситуации на рынке труда и значительного бюджетного дефицита.

Самым неприятным может быть сочетание этих рисков, когда одновременно сокращается предложение товаров и услуг и ускоряется рост спроса, особенно, когда инфляция все еще высокая Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт также пояснила, что скорость восстановления выбывших мощностей является фактором неопределенности, а восстановление будет постепенным. Также прогнозируется возвращение текущего темпа роста цен на товары и услуги в России к четырем процентам в течение первого полугодия 2027 года.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России