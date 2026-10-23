ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Эльвира Набиуллина объяснила решение государственного финансового регулятора.

Центральный Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. В настоящее время речь идет о 14 процентах. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам заседания совета директоров от 23 октября, поделилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Совет директоров <…> принял решение сохранить <…> ставку на уровне 14,00 процента годовых. официальное заявление госфинрегулятора

Напомним, что ключевая ставка представляет из себя минимальный процент, под который ЦБ России выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них денежные средства на депозиты. Повышение данного показателя способствует снижению уровня инфляции в стране. Речь идет о том, что кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать банковские вклады для сбережения. Спрос на товары и услуги при этом сокращается, а цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что в результате стимулирует потребление у пользователей и инвестиции.

В СФ ожидают сохранения ЦБ на ближайшем заседании ключевой ставки 14%.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России