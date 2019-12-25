В СФ ожидают сохранения ЦБ на ближайшем заседании ключевой ставки 14%

Елена Дягилева объяснила, какие показатели влияют на решение госрегулятора.

Центральный Банк России на ближайшем заседании от 23 октября, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 14 процентов). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева. Парламентарий из верхней палаты полагает, что данный показатель сохранится в стране минимум до конца текущего года.

Если говорить о ближайшем заседании ЦБ, то, думаю, минимум до конца года ключевая ставка останется на уровне 14% годовых. При этом разделю мнение большинства аналитиков: сценарий повышения маловероятен. Речь идет скорее об удлинении паузы, чем о развороте денежно-кредитной политики. Елена Дягилева, сенатор

Законодатель напомнила о том, что на последнем заседании государственный финансовый регулятор впервые "взял паузу" в снижении ключевой ставки, цикл которого начался еще летом 2025 года. Причинами такого решения стали ценовое давление, существенно усилившееся в России за последние месяцы. ЦБ указывает на ускорение устойчивой инфляции до пяти-шести процентов, в том числе из-за топливной ситуации.

Шохин: ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании.

Фото: Piter.tv