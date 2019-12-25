В СФ предупредили о мошенничестве с "отключением платной подписки"

Мошенники внедряются в доверие к потенциальным жертвам обмана.

На российской территории аферисты отправляют гражданам сообщения с информацией о том, что якобы подключена платная подписка на какой-либо сервис. Для того, чтобы якобы отключить ее, нужно перейти по фишинговой ссылке. Однако в реальности сразу перехода по ней приходит информация о "взломе Госуслуг" и необходимости срочно связаться со "службой поддержки". Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Артем Шейкин. Парламентарий из верхней палаты уточнил, что в криминальной схеме используются "проверенные способы", когда злоумышленники втираются в доверие жертвы обмана.

... Есть схемы, когда отправляете Push-код, есть схемы, когда без Push-кода - затем на телефон приходит сообщение, что взломали ваши "Госуслуги", необходимо срочно связаться со службой поддержки "Госуслуг". Соответственно, связываясь по этим телефонам, вы попадаете в мошеннический кол-центр. И тогда вас берут там в оборот. Артем Шейкин, сенатор

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Фото: Piter.tv