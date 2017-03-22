В Совете Федерации разъяснили правила работы "детских" sim-карт

Артем Шейкин рассказал о том, страна обеспечивает безопасность молодежи в телефонном пространстве.

На российской территории закрепление за sim-картой статуса "детской" позволит родителям ограничить возможность получения рассылок несовершеннолетними контента "18+" и входящих звонков с международных номеров. Соответствующий комментарий журналистам информационного издания "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Артем Шейкин.Сенатор уточнил, что сейчас федеральные власти делают все возможное для того, чтобы сделать жизнь людей безопаснее.

В законе как раз заложен такой механизм, когда родитель или законный представитель может обратиться к сотовому оператору и сказать, что та или иная карта находится у ребенка. В связи с этим у данной sim-карты будет определенный статус. Артем Шейкин, сенатор

Законодвтель уточнил, что согласно нововведению можно будет установить родительский контроль за Sim-картой и сделать это бесплатно. Подобная функция крайне важна с учетом того, какое количество мошенничеств совершается в стране против молодежи. Изменения в законодательстве призваны снизить число преступлений в данной сфере.

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Фото: Telegram / ТАСС