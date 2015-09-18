В Совфеде рассказали о новой схеме обмана россиян в аэропорту

Артем Шейкин объяснил, что аферисты пользуются местам, в которых люди хуже контролируют свои действия.

На российской территории мошенники разработали новую схему обмана граждан. Соответствующий комментарий журналистам информационного издания "РИА Новости" сделал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Артем Шейкин. Парламентарий из нижней палаты заметил, что населению предлагается отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. Эта криминальная схема также распространяется и в других местах, где пассажиры спешат или хуже контролируют свои действия.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду — например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в Duty Free или небольшого вознаграждения. Артем Шейкин, сенатор

Законодвтель пояснил, что QR-код аферистов чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести номер мобильного телефона, данные банковской карты, авторизоваться через банковское приложение или "Госуслуги", а также подтвердить действие кодом из СМС-сообщения либо установить приложение. Далее злоумышленники крадут личные аккаунты жертвы обмана, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, "Госуслуг" или других цифровых сервисов. Артем Шейкин пояснил, что жертве может казаться, что все началось только со сканирования QR-кода, хотя фактически ее провели через сценарий социальной инженерии.

Сенатор Шейкин рассказал о новой фишинговой схеме в письмах.

Фото: Piter.tv